На Алтае определяются с размером штрафа за продажу вейпов подросткам

Барнаул, , 12:39 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) объявили о начале общественного обсуждения предполагаемых поправок в закон об административной ответственности за правонарушения на территории Алтайского края. Они касаются размеров штрафа за продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина (вейпов). Как следует из официального сообщения АКЗС, замечания и предложения законодатели будут принимать c 12 апреля по 17 мая 2019 года.

Согласно законопроекту о внесении изменений в закон Алтайского края «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края», депутаты предлагают штрафовать граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, а должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Штраф для юридических лиц планируется сделать от десяти до двадцати тысяч рублей.

Напомним, в первом чтении законопроект «Об установлении на территории Алтайского края ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина» был принят в ноябре 2018 года. Аналогичные законы, устанавливающие ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, приняли уже 18 субъектов Российской Федерации.

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Как заявил в феврале 2019 года председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по здравоохранению и науке Александр Лазарев, распространение электронных сигарет среди детей и подростков принимает угрожающие масштабы. Госдума такие решения приветствует.

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