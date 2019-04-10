Парламент Алтайского края получит больше полномочий

Барнаул, , 09:07 — REGNUM На ближайшей сессии депутатам Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) предстоит рассмотреть ряд законодательных инициатив, призванных расширить полномочия краевого парламента. Как поясняет сегодня, 10 апреля, пресс-служба регионального правительства, речь идёт о четырёх законопроектах, внесённых на рассмотрение законодателей губернатором Виктором Томенко.

В частности, он предлагает принять закон «О порядке дачи согласия Алтайским краевым Законодательным Собранием на назначение на должность отдельных должностных лиц Правительства Алтайского края» и внести поправки в статью 73 Устава края («Основные полномочия Алтайского краевого Законодательного Собрания») и закон в «О Правительстве Алтайского края» с тем, чтобы АКЗС получило право согласовывать назначение на должность руководителей органов исполнительной власти Алтайского края в сфере экономического развития и в сфере финансов.

Помимо этого алтайский парламент рассмотрит законопроект, регламентирующий порядок, в соответствии с которым краевые власти заключают и расторгают договоры о сотрудничестве с другими субъектами Российской Федерации. Эта инициатива предполагает, что такие договоры, заключаемые от имени Алтайского края, будут утверждаться АКЗС.

Необходимость новшеств в пресс-службе губернатора объяснили предвыборными речами губернатора о необходимости демократизации системы управления регионом.

В пресс-службе губернатора также подчеркнули, что ряд шагов в этом направлении уже были сделан. В частности, по предложению депутатов АКЗС ежегодный отчет губернатора перенесен с первого на второй квартал, когда имеются в наличии все статданные за прошлый год, и депутаты имеют возможность их проанализировать. Также алтайские парламентарии получили право давать заключения по краевым государственным программам. Не будет обойдён вниманием депутатов и вопрос вносимых изменений в план приватизации.

Напомним, губернатором Алтайского края назначенный в мае 2018 года врио бывший красноярский чиновник Виктор Томенко стал в сентябре 2018 года. За него проголосовали 53,50% избирателей.

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