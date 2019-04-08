Смешно слышать: о предложенном Познером способе объединения граждан России

Барнаул, , 11:38 — REGNUM Весьма сомнительным и спорным утверждением считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») заявление известного журналиста и телеведущего Владимира Познера о том, что граждан России можно объединить правдой. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM высказывание Познера, опубликованное в блоге после встречи с читателями, он пояснил:

«Владимир Познер — образованный человек, который не может не знать о том, что в русском языке понятия «правда» и «истина» разделены по своему значению. Если истина — это отражение объективной реальности, то правда — субъективна. Это значит, что ни один человек не может быть объективным в силу своих убеждений, предвзятости, личного опыта. Иными словами, у олигарха своя правда, у простого рабочего — своя. В споре с оппонентом каждая из сторон уверена именно в своей правоте, что по определению исключает возможность существования единственно верной точки зрения. Сколько людей — столько и правильных мнений. Так что правда у каждого своя.

И вокруг какой же правды предлагает консолидировать страну Познер? Особенно смешно слышать о правде от человека, который всю свою жизнь занимался агитацией и пропагандой, которые, как известно, весьма далеки от правды и истины. И являются всего лишь правдоподобным объяснением действительности.

Впрочем, проблема, поднятая известным телеведущим, весьма актуальна. Мы до сих пор не смогли найти национальную идею, способную объединить и сплотить нацию. Но делать это необходимо, потому что без такой идеи движение вперед невозможно. Такова особенность России».

Напомним, ранее телеведущий Владимир Познер опубликовал на своём сайте заявление со словами о том, что в отсутствие национальной идеи граждане России могли бы объединиться вокруг правды. Между тем, президент РФ Владимир Путин ещё в 2016 году заявлял, что ключевой национальной идеей для России является патриотизм и никакой другой национальной идеи нет и быть не может.

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