Интересная модель: о лидерстве Зеленского на выборах президента Украины

Барнаул, , 09:11 — REGNUM На выборах президента Украины повторилась ситуация, которая произошла при избрании губернатора в Алтайском крае ещё 15 лет назад: лидерство на украинских президентских выборах Владимира Зеленского свидетельствует о том, что сработал «механизм выбора этой народной мечты», считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM значительный отрыв от соперников актёра и шоумена Владимира Зеленского после обработки 40,09% бюллетеней, он отметил:

«Последние месяцы душа болела за Украину, поскольку с давних лет покорен этой — теперь страной. Много раз еще со времен СССР бывал в Киеве, Одессе, Крыму и даже в Хмельницком, Черновцах и Львове. И как-то после одного такого посещения поделился с родственниками, что я не хочу никуда из Барнаула уезжать (а меня приглашали в Москву и Томск), но вот Киев — это то место, куда готов переехать, но, к сожалению, приглашений не имел. Случилось побывать на Майдане 2004 и 2014 годов. Поэтому следил за выборами. Хотелось, чтобы у них получилось избавиться от модели олигархически-государственного капитализма.

Конечно, симпатизировал Зеленскому. Безусловно, можно гипотетически сравнить выборы Зеленского и Евдокимова (15 лет назад артист Михаил Евдокимов неожиданно для всех стал губернатором Алтайского края, а в августе 2005 года он погиб в автокатастрофе, прим. ИА REGNUM ). И это интересная модель власти. При этой модели власти президент (губернатор) является не главным бизнес-бюрократом, который как «пахан» разруливает финансовые схватки своего окружения, а является своеобразной народной мечтой о справедливой власти. Поэтому и в Алтайском крае 4 апреля 2004 года сработал механизм выбора этой народной мечты, а 31 марта в 2019 году эта ситуация повторилась и в Украине. Конечно, мы все устали от власти, которая во главе с «паханом» разруливает финансовые потоки окружения — только что задержали Ишаева и Абызова… в общественном мнении циркулирует слух о возможных посадках экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина… Поэтому, конечно, в душе остается мечта — а может хоть в Украине получится».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине состоялись выборы. По итогам обработки 42,73% протоколов во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский (у него 30,23% голосов избирателей) и действующий президент Украины Пётр Порошенко (его поддержали 16,63%).

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