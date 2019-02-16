Суданская оппозиция призвала президента аль-Башира сложить полномочия

Хартум, , 13:14 — REGNUM Суданская оппозиционная организация «Коалиция за свободу и перемены» призвала президента Омара аль-Башира немедленно сложить свои полномочия, сообщает новостное издание «Аш-Шарк аль-Аусат».

Президент Башир отверг требования протестующих, заявив, что его судьбу решат выборы, и объявил 2019 год «годом мира во всей стране».

Это первый раз с начала протестов в декабре 2018 года, когда суданская оппозиция выступила единым фронтом с требованием к президенту уйти в отставку. Мухаммед Фарук, один из представителей «Коалиции за свободы и перемены», заявил, что оппозиционный альянс объединил свои силы ради спасения страны.

Еще один представитель оппозиционного движения Мухаммед Юсеф аль-Мустафа, отметил, что коалиция предпринимает значительные усилия по вовлечению ключевых сил в народном движении, а также населенные пункты за пределами столичного города Хартума в работу по формированию будущего страны.

Тем временем, президент Башир организовал в Хартуме митинг в свою поддержку, на котором объявил, что 2019 год станет годом мира в государстве.