Представитель Духовного лидера Ирана: религиозная демократия восторжествует

Тегеран, , 13:11 — REGNUM Глава представительства Верховного лидера Ирана по связям с университетами господин Рустами заявил, что система религиозной демократии вскоре заменит систему либеральной демократии во всем мире, сообщает иранское информационное агентство «Fars».

Чиновник отметил, что сегодня теоретики либеральной демократии говорят о провале этой системы, так как она не приводит к процветанию человечества. Основная причина этого — отсутствие должного внимания к Богу и веры в него.

По словам господина Рустами, основная причина враждебности западных демократий по отношению к исламской республике связана не с ракетными возможностями Ирана, а с распространением идей революции в регионе и за его пределами.

Говоря о достижениях Ирана за последние 40 лет, господин Рустами заявил, что страна достигла значительных успехов в авиакосмической промышленности, медицине и атомной энергетике, однако некоторые отрасли, такие, как производство автомобилей испытали значительный спад. Основная причина этого — недостаток квалифицированных кадров.