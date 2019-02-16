Куда податься Алиеву – на Запад или Восток?

Станислав Тарасов, , 12:33 — REGNUM

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев дал обширное интервью руководителю телеканала Real Миршахину Агаеву. Это первое за последние годы эксклюзивное интервью азербайджанского лидера национальным средствам массовой информации. Правда, Алиев, оценивая состояние общественно-политической жизни в республике, говоря о проводимых реформах и их основных целях, затрагивая ситуацию вокруг переговоров урегулирования нагорно-карабахского конфликта, не сказал ничего нового, по большому счету. Прозвучавшие тезисы ранее озвучивались им в той или иной форме в других публичных заявлениях. Повышенное внимание экспертов привлекло другое. Алиеву задали вопрос, почему он, характеризуя внешнюю политику страны, к прежнему понятию «сбалансированная политика» добавил дополнительно «построена на национальных интересах». Президент ответил:

«Да, это заявление было не случайным. Потому что, еще раз говорю, в некоторых зарубежных органах печати, экспертных обществах бытует такое мнение, что Азербайджан проводит сбалансированную политику и словно ищет баланса в этом регионе. Это не так. Мы не ищем баланса. Мы просто защищаем нашей внешней политикой свои национальные интересы и сокращаем возможные риски. Наша внешняя политика построена именно на национальных интересах. Мы должны делать и делаем во внешней политике то, что диктуют национальные интересы. Могу сказать, что мы добились этого».

Надо сказать, что термин «сбалансированная внешняя политика» в его академическом определении подразумевает проведение осторожного курса, направленного на балансирование между сильными государствами в поисках поддержки для противостояния угрозам со стороны враждебных заграничных сил. При этом любое государство, включая Азербайджан, проводящее такую внешнюю политику, все равно во главу интересов должно ставить национальные интересы, которые достигаются (или не достигаются) при помощи самых различных методов, экономики и дипломатии. Все это происходит в совокупности. Когда страна начинает выставлять вперед свои национальные интересы в качестве фундамента для построения внешнеполитического курса, значит в системе «сбалансированности» происходит или произошел сбой. На наш взгляд, Алиев в своем интервью телеканалу Real этот факт зафиксировал. А такое происходит только в случае, когда ослабевает или укрепляется один из внешних центров силы, оказывающий заметное влияние на ход событий в регионе.

Отметим, что политика «баланса» сил в Азербайджане носила до сих пор прозападный крен. Баку стремился выйти на уровень стратегического партнерства с Вашингтоном, вступил в военно-политический альянс с Турцией, выстраивал двусторонние отношения с большинством европейских столиц. Он позиционировал и позиционирует себя как неприсоединившаяся страна, равноудаленная от военных блоков, хотя активно сотрудничает по различным программам с НАТО. В то же время Баку сохранял диалог с Москвой, хотя союзниками наши страны назвать будет нельзя из-за разницы в подходах к обеспечению региональной безопасности. Не просто выстраивались и азербайджано-иранские отношения. Выводя свои энергоресурсы на внешние рынки Баку получил ресурсное обеспечение для внутреннего развития и в этом продолжает до сих пор преуспевать. Однако Азербайджану так и не удалось конвертировать сотрудничество с Западом в урегулирование нагорно-карабахского конфликта по своему сценарию.

И это несмотря на самые невероятные дипломатические виражи. Представителей Баку принимают в Вашингтоне, Москве, Брюсселе, Анкаре, Тегеране, Тель-Авиве и даже Гаване. Вроде бы Азербайджан находится в центре интересов Запада, даже находясь в нестабильной части мира. А раз так, то он должен в первую очередь выполнить задачу: стать таким в Европе, как все. То есть «демократическим государством», носителем, как некогда Ататюрк в Турции, европейских политических и других ценностей. Когда в Баку поняли, что именно за этим стоит, и попятились назад, то на него обрушились заказные кампании со стороны «правозащитного лобби» в прессе Европы и США. Эти компании не случайно хронологически совпадали и совпадают с теми и иными кризисными сюжетами, происходящими на Ближнем Востоке. Хотя часть азербайджанских политиков пытается все объяснить исключительно происками «мирового армянства».

Это далеко не так. Но даже так было бы терпимо, если бы не открыто заявленное желание президента США Дональда Трампа расправиться с Ираном, что напрямую затронет Азербайджан, который объективно поставлен перед выбором, и ему есть что терять. «Мы живем в этой географии, в этом регионе. Конечно, связи с соседями имеют особое значение для любой страны, — говорил Алиев в интервью Real. — Считаю, что любая страна хочет видеть по соседству дружественную страну. В последние годы мы еще более усилили дружеские отношения со всеми соседями — естественно, за исключением Армении — подняли их на новый уровень. И в двустороннем формате, и по нашей инициативе существуют уже трехсторонний и даже четырехсторонний форматы сотрудничества с соседями. Должен также отметить, что инициатором этого является Азербайджан. Не будь у нас добрых отношений с соседями, могли бы мы реализовать энергетические, транспортные проекты? Конечно, нет. Я уже отметил, что сегодня Азербайджан превратился в транспортный центр Евразии. Могли бы мы добиться этого без соседей? Конечно, нет».

Эти нюансы в подходах Алиева хорошо уловил бывший помощник главы государства Эльдар Намазов. В интервью бакинскому порталу Axar.az эксперт отметил, что «в настоящее время идет серьезный процесс мирового масштаба между Россией и США. Китай, Европейский союз, НАТО выступают в качестве сторон этого конфликта. Одной из горячих точек является наш регион. Наиболее серьезные процессы вокруг нынешнего конфликта происходят в соседнем с нами Иране. Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что годовщина Исламской революции в Иране в следующем году не будет отмечаться. То есть он анонсировал вступление в решающую стадию процесса смены режима в Иране, будь то мирным или силовым путем. Это глобальное противостояние в нашем регионе может оказать серьёзное влияние на Азербайджан». И далее:

«В нашем регионе могут также произойти серьезные трансформации. Если столкновения начнутся вокруг Ирана, события, происходящие у наших границ, не могут не отразиться на Азербайджане. Когда мы определяем теоретически возможные сценарии, мы видим, что есть 5−6 вариантов. Среди этих вариантов формирования нового миропорядка есть очень опасные и негативные, и есть варианты, которые открывают новые возможности для нашей страны или расширяют имеющиеся возможности Азербайджана. Это может быть связано как с Карабахом, так и с Южным Азербайджаном, а также с формированием сухопутных границ между Азербайджаном и Турцией (Зангезур — С.Т.)».

Именно этими «моментами» Намазов объясняет необходимость отказаться от «ограничений, предусматривающих нахождение на равноудаленном расстоянии от задействованных в противостоянии мировых центров силы», нежелание сковывать себя «какими-либо идеологическими рамками», необходимость двигаться по пути защиты «национальных интересах для восстановления территориальной целостности Азербайджана, обеспечения его безопасности, защиты государства от опасностей, эффективного использования возникших возможностей, усиления Азербайджана в происходящих процессах». Правда, нам сложно назвать какое-либо государство, с которым Баку выстраивает свои отношения на идеологической основе, кроме Анкары, взяв на вооружении лозунг «одна нация — два государства». При этом Турция сейчас погружена в вооруженные конфликты в Сирии и в Ираке, ей сейчас не до Азербайджана. Исламский мир, по словам Алиева, разобщен и серьёзную ставку на него делать не приходится. Западные демократические ценности тоже не по нраву Азербайджану.

Тогда с кем Баку собирается «биться за территориальную целостность и обеспечивать свою безопасность» в случае реализации негативных геополитических сценариев в регионе? Сейчас наблюдается ситуация, когда Вашингтон перестают волновать проблемы обеспечения энергетической безопасности Европы, отчего энергетическая логистика в Закавказье и с его участием не интересна американцам. Азербайджан для США в настоящее время может выступать в роли стратегического партнера только при очень строгих определенных условиях, продиктованных Белым домом, несоблюдение которых может осложнить военно-политическую ситуацию вокруг республики. А что для Баку может стать альтернативой? Скоро станет ясно, в чём именно заключается главная цель Вашингтона, объявившего о выходе из ядерной сделки с Тегераном. Прогнозы делаются самые разные и совсем не оптимистические.