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Эрдоган пояснил, что мешает Турции купить американские ЗРК Patriot

Политика

США не выполняют турецкие требования

Эрдоган пояснил, что мешает Турции купить американские ЗРК Patriot
Neuwieser
ЗРК Patriot

Анкара, 16 февраля 2019, 11:45 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что мешает его стране купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot. Соответствующее заявление он сделал журналистам в самолёте, возвращаясь из Сочи, где состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.

По словам Эрдогана, США не могут выполнить два основных условия Анкары по приобретению ЗРК Patriot — это предоставление кредита на покупку и совместное производство этих ЗРК в Турции.

«Совместное производство, предоставление кредита и досрочная поставка — это критерии, которым мы придаем большое значение. Несмотря на то, что они положительно относятся к досрочным поставкам, они не могут гарантировать предоставление кредита и совместное производство», — рассказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий президент подтвердил твердое намерение Турции купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Эрдоган подчеркнул, что сделка по С-400 уже заключена, и Анкара сдавать назад не собирается. Российские ЗРК должны быть развернуты в Турции уже в июле 2019 года.

Напомним, что государственный департамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже ЗРК Patriot с сопутствующим оборудованием. Общая сумма сделки — $3,5 млрд. Предполагается, что Турция закупит четыре комплекта c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

При этом условием заключения данной сделки является отказ Турции от закупки российских ЗРК С-400. Но Анкара этот вариант отклонила. Во-первых $3,5 млрд — это слишком дорого, и при этом Турция не получит никаких технологий. Скидку Анкаре Вашингтон также отказывается давать. А вот российские ЗРК обойдутся Турции в три раза дешевле.

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Турция и США
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