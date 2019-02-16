Индия отозвала своего посла в Пакистане после кровавого теракта в Кашмире

Нью-Дели, , 09:03 — REGNUM Власти Индии отзывают своего посла в Пакистане Аджая Бисрарию для проведения консультаций после террористического акта в штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 45 человек. Об этом сегодня, 16 февраля, пишет газета The Indian Express.

Решение об отзыве посла из Исламабада было принято перед тем, как в министерство иностранных дел Индии был вызван посол Пакистана в Дели Сохейл Махмуд, которому был заявлен «решительный протест».

Также власти Индии потребовали от Пакистана принять все необходимые меры для борьбы с членами одной из действующих в Кашмире террористических группировок — «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»), которая взяла на себя ответственность за нападение на полицейский конвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Кашмире террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил автобус, в котором ехал отряд индийской военной полиции. В результате теракта погибли 45 человек, ещё 19 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад». Это одна из более чем десяти сепаратистских группировок, которые действуют в Кашмире. Сепаратисты выступают за присоединение Кашмира к Пакистану. Официальный Дели считает, что власти Пакистана напрямую поддерживают эти террористические группировки.