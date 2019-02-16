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Кандидат в президенты Украины уверен, что Киев заменит Москву на рынке газа

Политика

Сергей Тарута убежден, что на Украине газа больше, чем в России

Киев, 16 февраля 2019, 08:23 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Основа» Сергей Тарута считает, что Украина вполне может стать поставщиком газа для Европейского союза. Об этом Тарута написал накануне, 15 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу», — пишет Тарута.

Также Тарута отметил, что Европейский союз и США по разному оценивают проект газопровода «Северный поток — 2». Для ЕС — это прежде всего экономический проект, который сулит выгоду, а для США в этом вопросе первостепенную роль играет безопасности, так как для Вашингтона, закупка топлива у России означает закупку у «потенциального противника».

В связи с этим Тарута считает, что Украина могла бы заменить Россию на газовом рынке Евросоюза и тем самым решить проблему.

Напомним, ранее Тарута уже утверждал, что запасы газа на Украине якобы являются самыми большими не только в Европе, но и во все мире. При том что данные геологоразведки это совершенно не подтверждают.

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