Спецпрокурор Мюллер получил данные об общении штаба Трампа с WikiLeaks

Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Офис американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием «связей» президента США Дональда Трампа с Россией и российским «вмешательством» в выборы президента США в 2016 году, получил доказательства того, что бывший советник предвыборного штаба Трампа Роджер Стоун общался с представителями портала WikiLeaks, который занимается публикацией различных секретных документов. Такие данные следуют из из поданного в окружной суд Округа Колумбия документа стороны обвинения.

Напомним, что в течение 2016 года WikiLeaks публиковал детали переписки членов национального комитета Демократической партии США, а также письма главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Клинтон и власти США обвинили Россию во взломе серверов Демократической партии и сливе переписки WikiLeaks якобы для того, чтобы помочь Трампу победить на выборах.

Согласно документу, поданному в окружной суд Округа Колумбия, в ходе проведения расследования, офис Мюллера установил, что советник штаба Трампа Стоун вступал в переписку с Guccifer 2.0 и «Организацией 1» — то есть с хакером или группой хакеров, которые могли стоять за взломом серверов Демократической партии США и с порталом WikiLeaks.

Напомним, что 66-летний Стоун в конце января 2019 года был арестован сотрудниками ФБР в своем доме во Флориде. Ему были предъявлены обвинения по семи пунктам. Так, его обвиняют в том, что он давал ложные показания в Конгрессе США. Суд выпустил Стоуна под залог, своей вины он не признает.