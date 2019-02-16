Гройсман: Украинцы бегут за рубуж, потому что здесь пока не те зарплаты

Киев, 16 февраля 2019, 05:48 — REGNUM Отток граждан с Украины связан с низкими зарплатами, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман на телеканале «Прямой».
"Мы еще не имеем тех рыночных заработных плат в широком смысле, которые бы оставляли украинцев работать на Украине», — сказал Гройсман.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский депутат Вадим Рабинович завил, что люди уезжают из страны не только из-за денег, но и из-за отсутствия идеалов и будущего.
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