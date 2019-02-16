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Гройсман: Украинцы бегут за рубуж, потому что здесь пока не те зарплаты

Политика

У нас нет нужных зарплат

Гройсман: Украинцы бегут за рубуж, потому что здесь пока не те зарплаты
Цитата из мф Как казаки инопланетян встречали. реж Владимир Дахно. 1987. СССР
Казаки едут на телеге

Киев, 16 февраля 2019, 05:48 — REGNUM  Отток граждан с Украины связан с низкими зарплатами, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман на телеканале «Прямой».

"Мы еще не имеем тех рыночных заработных плат в широком смысле, которые бы оставляли украинцев работать на Украине», — сказал Гройсман.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский депутат Вадим Рабинович завил, что люди уезжают из страны не только из-за денег, но и из-за отсутствия идеалов и будущего.

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