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Коста-Рика дала дипломатам Венесуэлы два месяца на выезд

Политика

Сан-Хосе признает лжепрезидента Гуайдо

Коста-Рика дала дипломатам Венесуэлы два месяца на выезд
Венесуэла

Сан-Хосе, 16 февраля 2019, 05:34 — REGNUM  Дипломаты Венесуэлы должны уехать из Коста-Рики в течение 60 дней, сообщает Excelsior.

Уточняется, что страну за эти два месяца (срок дается с учетом требований Венской конвенции) должны покинуть дипатташе, второй секретарь венесуэльского посольства и советник.

Напомним, Коста-Рика в политической войне, развернувшейся в Венесуэле, поддержала лже-врио-президента Хуана Гуайдо, то есть встала на сторону прозападной венесуэльской оппозиции и Вашингтона, отказавшись вести дела с законной властью.

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Политический кризис в Венесуэле
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