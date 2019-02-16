Черногорская оппозиция намерена объявить импичмент президенту

Подгорица, , 05:38 — REGNUM Политическая оппозиция Черногории намерена выдвинуть импичмент президенту страны Мило Джукановичу, заявил лидер черногорской партии «Демократический фронт» Милан Княжевич в интервью «Известиям».

Он сообщил, что вопрос об импичменте будет поднят в марте 2019 года. Если предложение найдет поддержку среди депутатов парламента, то возможность импичмента будет рассматривать конституционный суд страны. Также в Черногории готовятся массовые митинги с требованием отставки президента страны.

Поводом для импичмента послужило якобы нарушение Джукановичем конституционных норм. Также жители страны обеспокоены криминальными связями президента и коррупцией в его кругах.

Как сообщало ИА REGNUM, тем не менее, 7 февраля Черногория признала венесуэльского проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо в качестве «временного президента» Венесуэлы. В официальном сообщении МИД Черногории сообщалось, что черногорские власти поддерживают Гуайдо и надеются, что он проведет выборы в соответствии с конституцией Венесуэлы.

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