В ряде регионов Нигерии могут отложить выборы президента

Абуджа, , 05:04 — REGNUM Президентские выборы в ряде регионов Нигерии могут быть отложены, сообщает Reuters.

Такой вариант обсуждают члены нигерийского ЦИК. Срочное заседание началось за несколько часов до начала выборов, и пока решение не обнародовано.

Уточняется, что инициатива по отсрочке голосования связана с неготовностью избирательных участков к выборам в ряде регионов: возникли затруднения с доставкой бюллетеней.

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Напомним, в Нигерии крайне нестабильная обстановка, высока угроза терактов.

13 февраля террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали нападение на губернатора штата Борно Кашима Шеттима. В результате теракта погибли несколько человек.

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