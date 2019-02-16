Суббота, 16 Февраля 2019 года
05:14:04 МСК

Болтон обвинил венесуэльских генералов в предательстве

Политика

По словам американского политика, генералы, которым доверяет Мадуро, ведут переговоры с Гуайдо

Болтон обвинил венесуэльских генералов в предательстве
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Венесуэла и США

Вашингтон, 16 февраля 2019, 04:52 — REGNUM  Тайные переговоры ведут высокопоставленные венесуэльские военные с оппозицией, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Fox News.

По словам Болтона, с оппозицией втайне от президента Боливарианской Республики ведут переговоры «ключевые генералы», а также видные политики. Мадуро же ничего не знает.

Болтон подчеркивает, что Мадуро так управляет страной, что в ней развилась большая коррупция, причем в основном — в военном командовании. Он насчитал две тысячи генералов в Венесуэле, что «больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых».

Читайте также: США заваливают Венесуэлу гумпомощью: госдеп обещал прислать ещё

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо «дал» армии Венесуэлы неделю и один день, чтобы она предала законное правительство и перешла на его сторону.

Читайте ранее в этом сюжете: Гуайдо дал армии Венесуэлы восемь дней для перехода на сторону мятежников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить