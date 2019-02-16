Болтон обвинил венесуэльских генералов в предательстве

Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Тайные переговоры ведут высокопоставленные венесуэльские военные с оппозицией, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Fox News.

По словам Болтона, с оппозицией втайне от президента Боливарианской Республики ведут переговоры «ключевые генералы», а также видные политики. Мадуро же ничего не знает.

Болтон подчеркивает, что Мадуро так управляет страной, что в ней развилась большая коррупция, причем в основном — в военном командовании. Он насчитал две тысячи генералов в Венесуэле, что «больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо «дал» армии Венесуэлы неделю и один день, чтобы она предала законное правительство и перешла на его сторону.

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