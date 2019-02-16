Мюллер настаивает на 19-24 годах тюрьмы для Манафорта

Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Спецпрокурор США Роберт Мюллер, курирующий расследование по так называемому «российскому вмешательству» в американские выборы, рекомендует заключить в тюрьму экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта на срок от 19 до 24 лет, сообщает агентство Bloomberg.

В запросе спецпрокурора говорится о восьми эпизодах, по которым Манафорт был признан виновным в суде в августе 2018 года. По словам прокуратуры, Манафорт совершил эти преступления не из-за жизненных обстоятельств или нужды. В связи с этим команда спецпрокурора настаивает на ужесточении наказания главе предвыборного штаба Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что Пол Манафорт неоднократно лгал следствию и тем самым нарушил сделку со следствием. Мюллер упомянул о задокументированных пяти случаях лжи. Ранее, в сентябре 2018 года, Манафот пошел на сделку со следствием и признал вину по восьми пунктам обвинения из восемнадцати.

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