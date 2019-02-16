Помпео посетовал на «вызовы» со стороны России в Арктике

Рейкьявик, , 04:20 — REGNUM Соединенные Штаты сталкиваются с вызовами России в Арктике, заявил журналистам американский госсекретарь Майк Помпео в Рейкьявике.

На совместной с исландским коллегой Гудлёйгур Тором Тордарсоном пресс-конференции Помпео заявил: Вашингтон видит, что его «противники» разворачивают в Арктике свои силы, и это небезопасно для Штатов, да и для Исландии тоже. Этому надо тем или иным способом противостоять, считают в Вашингтоне.

Тордарсон отметил, что видит будущее Арктики в качестве «мирного региона с низким уровнем напряженности». На посту председателя Арктического совета Рейкьявик будет проводить соответствующую политику.

Напомним, Исландия заступает на пост председателя Арктического совета. В совет входят Швеция и семь приарктических стран: помимо Исландии и США, Дания, Канада, Норвегия, Финляндия и Россия.

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