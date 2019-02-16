Пресс-секретарь Белого дома рассказала о беседах с Мюллером

Вашингтон, , 04:22 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что давала показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который курирует дело о так называемом «российском вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году, сообщает агентство Bloomberg.

«Президент вызвал меня, как и остальных из администрации, и попросил всецело оказывать содействие спецпрокурору. Я была рада помочь ему», — заявила она.

Однако Сандерс отказалась раскрывать детали разговора с Мюллером. Представители спецпрокурора также отказались от комментариев. Ранее о допросе Сары Сандерс сообщал телеканал CNN со ссылкой на свои источники в администрации. Телеканал сообщил, что Белый дом якобы не соглашался на беседу пресс-секретаря с Мюллером.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля и.о. главы минюста США Мэттью Уитакер заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу «российском вмешательстве» уже подходит к завершению. Позднее он заявил, что выражал лишь личное мнение, и добавил, что Мюллер закончит расследование, когда сочтет это нужным.

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