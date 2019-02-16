Молдавия отказалась от ввода силовиков в Зону безопасности с ПМР

Тирасполь, , 03:17 — REGNUM Молдавия не станет вводить дополнительный состав правоохранительных структур в Зону безопасности молдавско-приднестровского конфликта на период проведения парламентских выборов в Молдавии. Об этом сообщил на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) глава молдавской делегации в комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы приднестровской делегации в ОКК Олега Белякова, заверения на этот счёт были предоставлены на заседании, однако приднестровская сторона всё же ожидает письменного подтверждения от молдавских коллег.

В свою очередь, никакого усиления правоохранительных структур ПМР в Зоне безопасности также происходить не будет, добавил Беляков.

Ранее, напомним, Молдавия заявила о намерении ввести дополнительные силы полиции для охраны избирательных участков в день парламентских выборов в Молдавии.

В свою очередь приднестровская делегация в ОКК выразила озабоченность в этой связи и призвала молдавских коллег воздержаться от действий, способных дестабилизировать ситуацию в Зоне безопасности.

После этого ЦИК Молдавии принял решение перенести часть участков, на которых будут голосовать граждане Молдавии из ПМР, из Зоны безопасности вглубь территории Молдавии.