Минобороны призвало США прекратить насильно удерживать людей в «Эр-Рукбане»

Москва, , 03:14 — REGNUM Большинство беженцев удерживается в лагере «Эр-Рукбан» против их воли, сообщили в пресс-службу Минобороны РФ.

«В ходе опроса, проведенного представителями Сирийского общества Красного полумесяца, беженцы подтвердили, что подавляющее большинство из них насильно удерживаются в «Эр-Рукбане» поддерживаемыми США формированиями боевиков и ничего не знают о возможности безопасно вернуться в места прежнего проживания», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что 15 февраля состоялся второй гумконвой в «Эр-Рукбан»: беженцы получили 1080 тонн продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Ведомство отмечает катастрофический характер картины, открывшейся в лагере. Десятки тысяч сирийцев выживают в нечеловеческих условиях.

С 19 февраля в сирийских районах Джлеб и Джебель Эль-Гураб будут развернуты пункты временного размещения для спасения беженцев из лагеря. Пункты оборудуют теплым жильем, сюда будут привозить горячую еду, предметы первой необходимости, здесь будут работать врачи.

«Призываем американское командование и лидеров незаконных вооруженных формирований в зоне «Эт-Танф» прекратить насильно удерживать в лагере по крайней мере женщин и детей, наиболее страдающих от холода, болезней и недоедания», — отметили в Минобороны.

Напомним, лагерь «Эр-Рукбан» находится в одноименном районе недалеко от крайнего северо-востока Иордании и от сирийско-иракской границы. Он находится близко к американскому гарнизону в городе Эт-Танф (Сирия), в «зоне деконфликтизации» Пентагона.

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