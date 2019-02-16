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Опубликованы кадры испытаний экспортного варианта танка Т-90МС

Политика

Макет танка Т-90МС станет экспонатом выставки оборонной промышленности IDEX 2019 в Абу-Даби

Нижний Тагил, Свердловская область, 16 февраля 2019, 02:46 — REGNUM  Видео с испытаний нового танка Т-90МС опубликовал производитель «Уралвагонзавод».

Напомним, Т-90МС — это экспортный вариант Т-90С. Завод — производитель сообщает, что в конструкции модернизированного танка Т-90С воплотились передовые научно-технические решения.

Сочетание боевых и технических характеристик дает экипажу возможность вести боевые действия в различных климатических и погодных условиях, в любое время суток.

15 февраля «Уралвагонзавод» сообщил, что макет танка Т-90МС станет экспонатом выставки оборонной промышленности IDEX 2019 в Абу-Даби: мероприятие пройдет 17 — 21 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января The National Interest посвятил Т-90С статью. Отмечается, что танки Т-90МС будут экспортированы в Индию, Ирак, Вьетнам, Алжир, Ливию, Азербайджан и Туркменистан.

Читайте ранее в этом сюжете: Танк Т-90С назван жемчужиной российского экспорта вооружений

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Военно-промышленный комплекс
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