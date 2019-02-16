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«Пока не поздно». США надеются навредить «Северному потоку — 2» санкциями

Политика

Американец сказал, что европейцам позволено покупать российский газ, но не только его

Мюнхен, Германия, 16 февраля 2019, 02:26 — REGNUM  Помешать проекту газопровода «Северный поток — 2» еще не поздно, заявил заместитель американского министра энергетики Дэн Бруйетт, сообщает Handelsblatt.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Бруйетт сказал, что госдеп может ввести санкции против участников проекта. Американец сказал, что европейцам позволено покупать российский газ, но в том случае, если они купят и американский газ, нужна диверсификация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пользу строительства «Северного потока — 2» высказалась глава немецкой партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр: «его уже нельзя отменить».

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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