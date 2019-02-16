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Гуайдо призвал свозить гумпомощь для Венесуэлы в Майами

Политика

Венесуэльский «врио президента»: Больше усилий для гуманитарной помощи!

Каракас, 16 февраля 2019, 02:08 — REGNUM  Создании центра сбора гумпомощи в Майами (США) анонсировал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в Twitter.

«Больше усилий для гуманитарной помощи! Мы объявляем о создании центра сбора в Майами, чтобы венесуэльцы всего мира могли участвовать и присоединиться к этому движению в Венесуэле», — написал Гуайдо.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, госдеп объявил, что 15 февраля в Колумбию придет новая партия гумпомощи для Венесуэлы. Венесуэльские власти отмечали, что продукты, судя по череде отравлений в Колумбии, некачественные, а вся затея с гумпомощью — чисто политическая.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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