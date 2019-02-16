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США заваливают Венесуэлу гумпомощью: госдеп обещал прислать ещё

Политика

Груз будет доставлен в приграничный с Венесуэлой город Кукуту

Вашингтон, 16 февраля 2019, 01:56 — REGNUM  Дополнительная гумпомощь будет доставлена в Колумбию для жителей Венесуэлы, сообщает госдеп.

Уточняется, что так Вашингтон реагирует на обращение лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого в Штатах признают как «временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы».

Груз будет доставлен в город Кукуту (департамент Норте-де-Сантандер, Колумбия) усилиями госдепа и Пентагона 16 февраля. И уже из приграничного города продукты попадут в Венесуэлу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Венесуэлы видят в так называемой гуманитарной помощи венесуэльскому народу очередной маневр для дестабилизации обстановки. Тем более, что вся авантюра с этой помощью инициирована самозваным «врио президента» Гауйдо.

Помощь отравляется под девизом, что президент Боливарианской Республики якобы довел народ до голода. За этим, полагают в Каракасе, может последовать военное вторжение со стороны Вашингтона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэлу начала проникать гумпомощь из Колумбии

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Политическая жизнь Венесуэлы
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