Армения не побоялась Запада, отправив в Сирию специалистов: Калашников

Ереван, , 01:35 — REGNUM Армения приняла крайне важное решение, отправив в Сирию гуманитарную миссию. Об этом заявил на брифинге в Ереване глава комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Он указал, во-первых, на то, что в Сирии есть большая армянская община. Во-вторых, Армения не побоялась Запада, не побоялась реакции того Запада, который постоянно говорит: «Асад — на выход».

Читайте также: США не поддерживают сотрудничества между Арменией и Россией в Сирии

По его словам, непонятно, почему нельзя сотрудничать с правительством, которое работает с гражданами страны, то бишь Сирии.

«Эта миссия со стороны Армении будет оценена в России наверняка. Вот увидите. Поскольку широкая общественность еще об этом не знает. Но данный шаг будет определенным образом оценен», — цитирует Калашникова Sputnik Армения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и обеспечения безопасности самих специалистов, в общем количестве 83 человек, прибыла в город Алеппо Сирийской Арабской Республики для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу.

Отправка гуманитарного контингента в Сирию была анонсирована в сентябре прошлого года. Премьер Никол Пашинян назвал гуманитарную операцию в Сирии беспрецедентным по масштабу армяно-российским гуманитарным проектом.

13 февраля посольство США в Армении опубликовало заявление, в которомГосдепартамент СШАвыразил свою позицию по поводу армянской гуманитарной миссии в Сирии. Вашингтон не поддержал «какого-либо взаимодействия с Вооруженными силами Сирии, независимо от того, идет ли речь о предоставлении помощи гражданским лицам или носит военный характер».

На заявление госдепа ответило МИД Армении, заявив, что после относительного перемирия и установления безопасности Армения намерена продолжить свой вклад в гуманитарную миссию

Читайте ранее в этом сюжете: Ереван – Вашингтону: Армения продолжит гуманитарную миссию в Сирии