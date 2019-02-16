Предварительное следствие по делу экс-президента Армении Кочаряна завершено

Ереван, , 01:19 — REGNUM Предварительное следствие по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года, фигурантами которого являются бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший министр обороны Сейран Оганян, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший вице-премьер Армен Геворкян, завершено. Об этом сообщается на официальном сайте Специальной следственной службы (ССС) Армении.

«Специальная следственная служба, считая, что полученные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения и направления дела в суд, завершила предварительное следствие по делу о событиях 1−2 марта 2008 года, по которому проходят бывший президент Роберт Кочарян, занимавший тогда должность начальника Генштаба ВС Армении Сейран Оганян, бывший заместитель министра обороны Юрий Хачатуров и бывший руководитель администрации президента Армен Геворкян», — говорится в сообщении.

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупных размерах. Суд общей юрисдикции Еревана 27 июля прошлого года избрал в отношении него в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции на основании неприкосновенности, предоставляемой президенту Конституцией. 15 ноября Кассационный суд направил дело в Апелляционный суд для проведения нового расследования. Апелляционный суд 7 декабря вынес решение в пользу повторного ареста экс-президента. 18 января суд вынес решение о продлении ареста Кочаряна на два месяца. 7 февраля Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвокатов Кочаряна относительно данного решения суда первой инстанции. Конституционный суд Армении рассмотрит заявление адвокатов Кочаряна 9 апреля.

Сейран Оганян и Юрий Хачатуров обвиняются в свержении конституционного строя. В отношении Оганяна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Хачатуров был освобожден под залог в 5 млн драмов (порядка 10 тысяч).

Армен Геворкян обвиняется в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем. Ереванский Апелляционный уголовный суд 24 января оставил в силе решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в отношении Геворкяна. Ранее Ереванский суд общей юрисдикции решил не арестовывать Армена Геворкяна, однако прокуратура обжаловала данное решение, представив апелляционную жалобу.

После президентских выборов в феврале 2008 года, на которых, согласно официальным данным, победу одержал Серж Саргсян, в Ереване начались массовые акции протеста. Рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых 10 человек погибли, сотни получили ранения. Действующим президентом в это время был Роберт Кочарян. Одним из лидеров оппозиционного движения в те дни был нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. После события 1 марта 2008 года Пашинян был арестован, а позже приговорён к семи годам лишения свободы. В 2011 году, проведя в заключении около двух лет, Пашинян вышел на свободу по амнистии.

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