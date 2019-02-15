Трамп подписал бюджет на 2019 финансовый год

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете на текущий финансовый год, сообщили 15 февраля в Белом доме.

Закон предусматривает полное финансирование всех государственных учреждений до 30 сентября 2019 года и гарантирует, таким образом, что нового шатдауна в Соединённых Штатах не будет как минимум до окончания этого срока.

Напомним, в конце декабря минувшего года госучреждения США приостановили работу на месяц из-за отсутствия финансирования. Глава Белого дома отказался подписывать бюджет на следующий финансовый год из-за нежелания представителей Демократической партии предусмотреть в нём расходы на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

В конце января Дональд Трамп продлил закон о финансировании работы правительства до 15 февраля, при этом пригрозив новым шатдауном в случае отсутствия компромисса в конгрессе по вопросу безопасности на южной границе.

14 февраля конгресс принял бюджет, в котором предусмотрено $1,4 млрд на строительство стены до конца финансового года вместо $5,7 млрд, которых требовал Трамп.

В ответ на это президент США сегодня объявил чрезвычайное положение на границе, что позволит ему перенаправить необходимые средства на строительство с военных и других счетов.

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