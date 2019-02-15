Боевики ИГ* похитили восемь человек в одной из провинций Ирака

Багдад, , 23:53 — REGNUM Боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на западе Ирака похищены восемь жителей провинции Анбар, сообщает 15 февраля телеканал al-Sumaria.

По информации канала, пятеро из них были похищены на северо-востоке округа Рава, а еще троих захватили западнее города Хадита.

Местные власти утверждают, что все восемь человек были захвачены боевиками во время сбора грибов.

Судьба похищенных людей неизвестна.

Ранее подобные случаи заканчивались казнью пленников боевиками.

В частности, 28 января боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили двоих жителей города Хадита, а 8 февраля устроили казнь троих пленников в провинции Салах-эд-Дин.

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