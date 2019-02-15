Суббота, 16 Февраля 2019 года
00:12:56 МСК

МИД Польши вызвал посла Израиля, чтобы «прояснить» слова Нетаньяху

Политика

Как именно «поляки сотрудничали с нацистами»?

Варшава, 15 февраля 2019, 23:51 — REGNUM  Министерство иностранных дел Польши вызвало израильского посла для объяснений по вопросу заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами, 15 февраля передает агентство Reuters.

По словам замглавы польского МИДа Шимона Шинковского вель Сенка, правительство Польши хочет, чтобы вопрос о заявлениях Нетаньяху «был прояснен однозначно».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Нетаньяху при осмотре Музея истории польского еврейства в Варшаве заявил, что «поляки сотрудничали с нацистами» во время Второй мировой войны. Слова Нетаньяху вызвали негодование польских политиков.

Читайте также: Израиль и еврейский вопрос возвращаются в Польшу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Польше
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить