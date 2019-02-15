МИД Польши вызвал посла Израиля, чтобы «прояснить» слова Нетаньяху

Варшава, , 23:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши вызвало израильского посла для объяснений по вопросу заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами, 15 февраля передает агентство Reuters.

По словам замглавы польского МИДа Шимона Шинковского вель Сенка, правительство Польши хочет, чтобы вопрос о заявлениях Нетаньяху «был прояснен однозначно».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Нетаньяху при осмотре Музея истории польского еврейства в Варшаве заявил, что «поляки сотрудничали с нацистами» во время Второй мировой войны. Слова Нетаньяху вызвали негодование польских политиков.

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