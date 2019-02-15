Глава MI6 прогнозирует усиление «Аль-Каиды»* после ослабления ИГ*

Мюнхен, Германия, , 23:47 — REGNUM Следствием победы над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии может стать усиление группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), считает глава службы внешней разведки Великобритании Алекс Янгер.

Обе эти группировки всегда были «соперниками и почти антагонистами», и теперь деградация одной из них может привести к «определённому возрождению» другой, заявил Янгер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, ранее, на неделе, заместитель генсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков на заседании Совета Безопасности заявил, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время превращается в скрытую сеть, действующую на локальном уровне, при этом центральное руководство группировки продолжает сохранять влияние.

По его словам, угроза от деятельности террористов сохраняется в странах Ближнего Востока, Северной, Западной и Восточной Африки, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии.