Демонстранты убили полицейского в Судане

Хартум, , 23:36 — REGNUM В ходе беспорядков в столице Судана погиб полицейский, 15 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции, демонстранты забросали камнями полицейскую машину, сотрудник полиции в автомобиле скончался от ран.

«Автомобиль был забросан камнями, полиция возвращалась с тренировки и не имела никакого отношения к разгону беспорядков», — сообщил пресс-секретарь полиции Хашем Али.

По официальным данным, в ходе беспорядков в Судане за два месяца погибли 32 человека, в том числе трое полицейских. По информации правозащитных организаций, погибли 57 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты и беспорядки в Судане с требованием отставки президента Омара аль-Башира не прекращаются с середины декабря прошлого года.

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