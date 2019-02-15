Скончался бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев

Москва, , 23:28 — REGNUM В возрасте 59 лет сегодня, 15 февраля, скончался Михаил Юрьев — депутат Государственной думы от партии «Яблоко» в период с 1995 по 1999 год. С 1996 года Юрьев был вице-спикером Госдумы. Об этом сегодня, 15 февраля, пишет «Комсомольская правда», на радиостанции которой Юрьев вел передачу «Главтема».

В Советском Союзе Юрьев работал в Институте молекулярной генетики РАН. После развала СССР Юрьев занялся бизнесом. Он основал компанию «Интерпром», которая занималась производством дрожжей, пасты для шариковых ручек, противогазов, обогревателей.

Затем Юрьев пошел в политику. Он стал депутатом Государственной думы от «Яблока» в 1995 году. В 1996 году Юрьев был уже вице-спикером Госдумы. В Думе он проработал до 1999 года.

После работы в Госдуме Юрьев стал президентом Лиги промышленников России и был членом Совета по предпринимательству при президенте РФ.

В 2013 году Юрьев собирался привлечь порядка $2 млрд на проекты по нефте‑ и газовой разведке в США, однако этот проект не реализовался. К 2014 году Юрьев сворачивает весь свой бизнес в России и ведет его только в США.

По данным американских СМИ, в США Юрьев занимался добычей этана. Так, утверждается, что Юрьев и бывший глава администрации президента России Александр Волошин стали основателя компании American Ethane.