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Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию, но ему «не дадут»

Политика

«Они дали её Обаме. Он даже не знал, за что он это получил»

Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию, но ему «не дадут»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Трамп

Вашингтон, 15 февраля 2019, 23:28 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира, но ему её «никогда не дадут», 15 февраля передает агентство Reuters.

«Они дали её Обаме. Он даже не знал, за что он это получил. Он был (президентом) около 15 секунд и получил Нобелевскую премию», — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, на Нобелевскую премию мира его выдвигает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Знаете почему? Потому что… ракеты летали над Японией. Теперь они внезапно почувствовали себя хорошо. Они чувствуют себя в безопасности. Я сделал это», — пояснил Трамп.

Президент США отметил, что не только Абэ называет его достойным премии мира, но и «многие другие тоже так считают».

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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