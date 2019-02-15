Ближневосточный поворот и переворот в Варшаве

Авигдор Эскин, , 23:43 — REGNUM

Конференция по Ближнему Востоку в Варшаве ознаменовала поворот и переворот в расстановке сил в регионе. «Это же исторические моменты, это невероятно», — шептал израильскому премьеру Нетаньяху ошеломленный вице-президент США Майкл Пенс в ходе банкета с министрами иностранных дел более шестидесяти стран. Одесную Нетаньяху сидел министр иностранных дел Йемена. Живая беседа касалась множества проблем региона.

Такого не случалось еще в истории, чтобы арабские министры иностранных дел вели дружественную беседу с израильским премьером, открыто говоря о сотрудничестве и союзничестве. В Варшаве образовался общий фронт по противостоянию иранской экспансии во главе с США и Израилем и с активным участием арабских и восточноевропейских стран в противовес колеблющимся западноевропейским государствам.

Можно подводить итоги. Иран потерпел сокрушительное поражение в соперничестве с Израилем за мировое признание. Такое правители Тегерана не видели и в страшных снах: шестьдесят представителей европейских и мусульманских стран собираются вместе с Вашингтоном и Иерусалимом обсудить пути сдерживания Ирана. До нынешнего вельможного собрания подобные конференции созывались для осуждения Израиля и для давления на него. А теперь Тегеран и Иерусалим поменялись ролями.

Также поменялись ролями Москва с Вашингтоном. Начиная с восьмидесятых годов, американцы стремились к ограниченным сепаратным соглашениям между Израилем и его соседями. В то же время Москва настаивала на формате международных конференций. Теперь же получилось все иначе. США с Варшавой созвали международную конференцию, а Россия предпочла в эти дни сепаратные переговоры с Ираном и Турцией при участии Белоруссии.

В ходе конференции несколько арабских представителей повторили одну и ту же мысль: сегодня главной проблемой на Ближнем Востоке является Иран, а не израильско-палестинский раздор. Министр иностранных дел Бахрейна Халид бин Ахмед Аль Халифа пошел еще дальше, заявив, что «положение как Израиля, так и палестинцев было бы куда лучше, если не разрушительная деятельность Ирана». А министр иностранных дел Адель аль-Джубейр сокрушался по поводу политики ликвидации политических противников, осуществляемой Тегераном. Действительно, за последний год было раскрыто несколько иранских заговоров с целью убийства нескольких неугодных деятелей. По этой причине даже страны Европы приняли решение о санкциях против иранских спецслужб. Тем не менее тот факт, что источником возмущения иранской политикой ликвидаций был именно министр иностранных дел Саудовской Аравии, вызвал некоторую иронию.

Не обошлось и без дипломатического инцидента. В ходе посещения еврейского музея в Варшаве премьер-министр Израиля вспомнил о героическом восстании в Варшавском гетто. Нетаньяху подчеркнул, что в ту пору никто не пришел на помощь осажденным. А сейчас Израиль располагает силой защитить евреев в любой точке мира от зверств и терроризма.

Израильский премьер также упомянул в своем выступлении польских коллаборационистов. Польская пресса раздула из этого скандал, приписав Нетаньяху, среди прочего, и несказанное им вовсе. В результате президент Польши Анджей Дуда резко осудил слова гостя из Израиля и призвал отменить проведение саммита «группы Вайсград» (V-4) в Иерусалиме на следующей неделе. Эта группа представляет собой альянс Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

После более внимательного изучения текста выступления Нетаньяху и не без разъяснений с американской стороны Анджей Дуда согласился не доводить дело до дипломатического скандала. Саммит в Иерусалиме состоится. Тем не менее мы еще раз могли убедиться, как польские националисты во власти склонны к переписыванию истории.

Медовый арабо-израильский период тоже требует осторожного осмысления, а не восторженного. Разумеется, собрание в Варшаве указывает на разворот и переворот в балансе сил и интересов на Ближнем Востоке. Тем не менее никаких добрых, теплых и дружественных отношений между Израилем и арабским миром не предвидится. Это будет неким подобием египетско-израильских отношений. Стратегическое и военное сотрудничество, ограниченные экономические связи, но никакой дружбы и никакого культурного обмена. Осознавая рамки и границы важности Варшавской конференции, мы точно определяем ее значимость, а не умаляем. Мы действительно являемся свидетелями исторических перемен. Прав был вице-президент США Пенс. Важно не отставать от событий, чтобы не оказаться на обочине истории.

Иерусалим