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Жертвами столкновений перед выборами в Нигерии стали 66 человек

Политика

В том числе 22 несовершеннолетних

Абуджа, 15 февраля 2019, 23:00 — REGNUM  Десятки человек погибли в результате новых столкновений в нигерийском штате Кадуна, 15 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению властей штата, жертвами столкновений скотоводов-фулани и фермеров за несколько дней стали 66 человек, в том числе 22 несовершеннолетних.

Столкновения происходят накануне выборов президента Нигерии. Выборы будут проходить в субботу, 16 февраля.

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