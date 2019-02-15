Жертвами столкновений перед выборами в Нигерии стали 66 человек

Абуджа, , 23:00 — REGNUM Десятки человек погибли в результате новых столкновений в нигерийском штате Кадуна, 15 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению властей штата, жертвами столкновений скотоводов-фулани и фермеров за несколько дней стали 66 человек, в том числе 22 несовершеннолетних.

Столкновения происходят накануне выборов президента Нигерии. Выборы будут проходить в субботу, 16 февраля.

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