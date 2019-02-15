Власти Сирии амнистировали 53 тыс. дезертиров

Дамаск, , 22:52 — REGNUM Правительство Сирии амнистировало свыше 53 тыс. дезертиров и уклонистов от военной службы, а также бывших членов незаконных вооруженных формирований, сообщил 15 февраля начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По информации российского Центра, заявленное количество амнистированных граждан САР зафиксировано 14 февраля текущего года.

Вместе с тем Сергей Соломатин отметил, что за истекшие сутки «боевики незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации совершили обстрел населенного пункта Кибрия провинции Хама».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Сочи президенты России, Ирана и Турции обсудили ряд вопросов сирийского урегулирования, включая проблему зоны «Идлиб».

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