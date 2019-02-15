Народная артистка СССР Роговцева: Украине надо изолировать себя от России

Киев, , 22:38 — REGNUM Народная артистка СССР Ада Роговцева считает, что гражданам Украины нужно изолироваться от граждан России. Об этом она заявила в интервью изданию ZIK.

По словам Роговцевой, российских граждан якобы приучили думать, что украинцы — «вымышленный народ» с «выдуманной речью».

«Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента», — сказала Роговцева.

Также народная артистка СССР уверена, что российские граждане уже не один десяток лет считают Крым своим.

Роговцева уверена, что российских граждан нельзя «переговорить» и «переучить».

"Наверное, надо изолировать себя от них», — делает она вывод.