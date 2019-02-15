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Воздушные разведчики США снова замечены у Черноморского побережья России

Политика

Два самолёта-шпиона несколько часов курсировали вблизи Крыма и Кубани

Симферополь, 15 февраля 2019, 22:37 — REGNUM  Стратегический воздушный разведчик RC-135U и беспилотник-шпион RQ-4B Global Hawk из состава ВВС США совершили многочасовые полеты у воздушных границ Крыма и Кубани, сообщает 15 февраля ИНТЕРФАКС-АВН со ссылкой на данные мониторинговых интернет-ресурсов.

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135U взлетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, а тяжелый 15-тонный беспилотник RQ-4B Global Hawk поднялся в воздух на базе Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Оба аппарата почти одновременно курсировали в небе вдоль побережья Краснодарского края и Южного берега Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, аппаратура на этих воздушных судах предназначена для ведения инструментальной и электронной разведки на глубину более 300 км и передачи данных через спутниковый канал связи.

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