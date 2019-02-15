Минобороны: в лагере «Эр-Рукбан» беженцев удерживают насильно

Дамаск, , 22:14 — REGNUM Подавляющее большинство беженцев, собранных в лагере «Эр-Рукбан», удерживаются там боевиками насильно, сообщил 15 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате опроса, который провели среди беженцев представители Сирийского общества Красного Полумесяца, выяснились причины нахождения в лагере большого числа людей.

«В ходе опроса, проведённого представителями Сирийского общества Красного Полумесяца, беженцы подтвердили, что подавляющее большинство из них насильно удерживаются в «Эр-Рукбане» поддерживаемыми США формированиями боевиков и ничего не знают о возможности безопасно вернуться в места прежнего проживания», — сказал Конашенков.

«Призываем американское командование и лидеров незаконных вооружённых формирований в зоне «Эт-Танф» прекратить насильно удерживать в лагере по крайней мере женщин и детей, наиболее страдающих от холода, болезней и недоедания. Всем им будет оказана необходимая помощь», — подчеркнул официальный представитель Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарный конвой смог пройти в лагерь «Эр-Рукбан» только в сопровождении российских военных. Предыдущая попытка была пресечена курдскими отрядами, сославшимися на запрет своих американских кураторов.

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