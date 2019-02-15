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ДНР: Украинские боевики обстреляли окраину Горловки

Политика

При обстреле использовали крупнокалиберную артиллерию

Донецк, 15 февраля 2019, 22:11 — REGNUM  Украинские боевики обстреляли окраину Горловки из артиллерии и минометов. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили журналистам в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что обстрел был произведен с 20:10 до 20:35 по московскому времени. Под обстрел попал поселок шахты «имени Гагарина». Украинские боевики выпустили по поселку на окраине Горловки восемь мин калибром 120 и 82 миллиметра и семь снарядов калибром 122 миллиметра.

Также сообщается, что украинские боевики обстреляли район Ясиноватой. В результате обстрела был поврежден газопровод, два жилых дома и автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

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