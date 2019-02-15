В Конгресс США внесён законопроект о запрете выхода из ДРСМД

Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Американский конгрессмен Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократический партии, внесла на рассмотрение в палату представителей законопроект о запрете выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается 15 февраля на официальном сайте конгрессмена.

Как заявила Габбард, её инициатива призвана предотвратить «эскалацию новой холодной войны и новую гонку вооружений», а также помешать президенту Дональду Трампу «растрачивать деньги налогоплательщиков на военные авантюры, снижающие безопасность Соединённых Штатов».

Сенатор считает, что действия главы Белого дома «подводят мир к угрозе ядерной катастрофы ближе, чем когда-либо». По мнению Габбард, Соединённым Штатам, напротив, следует работать над укреплением ДРСМД и включением в соглашение новых стран, в том числе Китая.

Напомним, в начале февраля США объявили о приостановке выполнения своих обязательств по ДРСМД якобы из-за нарушения Россией условий соглашения. При этом Вашингтон дал Москве полгода на то, чтобы «вернуться к соблюдению» договора, в противном случае он будет окончательно расторгнут.