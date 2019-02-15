Столтенберг пояснил, зачем войска США находятся в Европе

Мюнхен, Германия, , 21:42 — REGNUM Присутствие вооруженных сил США в Европе крайне необходимо не только для обеспечения безопасности континента, но и для проецирования силы за пределы данного региона. Об этом сегодня, 15 февраля, заявил генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг.

«Интерес Европы заключается в том, чтобы НАТО было сильным, потому что США и Канада предоставляют поддержку. Но также и в интересах США располагать сильной организацией НАТО», — заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что при каждой встрече с президентом США Дональдом Трампом тот подтверждает свою приверженность Североатлантическому альянсу.

Также Столтенберг напомнил, что командование США по Африке находится вовсе не в Африке, а в германском Штутгарте. А если американский военный получает ранение в Афганистане, то его везут в Германию.

«Нет сомнения, что военное присутствие США в Европе необходимо также для того, чтобы предоставлять, в определенной степени, платформу для американских интересов в сфере безопасности», — подчеркнул Столтенберг.