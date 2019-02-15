Правительство Испании выпустило указ о перезахоронении Франко

Мадрид, , 21:18 — REGNUM Правительство Испании выпустило указ об эксгумации останков Франсиско Франко и дало родственникам диктатора 15-дневный срок на перезахоронение, 15 февраля передает агентство Associated Press.

По словам министра юстиции Испании Долорес Дельгадо, Франко не будет перезахоронен в соборе Альмудена в Мадриде, как планировали родственники, так как это может «спровоцировать беспорядки».

Представители семьи Франко уже заявили, что будут обжаловать решение правительства. В настоящий момент Франко захоронен в мавзолее в Долине павших на окраине Мадрида.

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