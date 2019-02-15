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На конференции в Мюнхене Польша вновь выступила против «Северного потока-2»

Политика

Варшава изначально была противником данного проекта

Мюнхен, Германия, 15 февраля 2019, 20:58 — REGNUM  Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на Мюнхенской конференции по безопасности выступил против завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Конференция начала свою работу в Мюнхене сегодня, 15 февраля.

По словам Чапутовича, Польша и США разделяют негативные убеждения относительного строительства газопровода «Северный поток — 2» и считают, что он опасен для энергетической независимости Европейского союза.

«Польская и американская стороны разделяют негативные убеждения в отношении реализации этого проекта для энергетической безопасности ЕС», — сказал Чапутович.

Он также отметил, что польские власти внимательно следят за дискуссией в Брюсселе вокруг регулирования «Северного потока — 2».

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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