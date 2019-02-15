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Киев зарегистрировал более 300 международных наблюдателей на выборах

Политика

Все наблюдатели направлены от международных организаций и иностранных государств

Киев, 15 февраля 2019, 20:54 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала уже 305 официальных наблюдателей на предстоящих выборах президента. Об этом было объявлено на заседании ЦИК в пятницу, 15 февраля.

Сообщается, что сегодня регистрацию прошли 49 наблюдателей от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 13 — от Франции, 11 — от Словакии, четверо — от международной неправительственной организации CANADEM, а также ещё двое — от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Напомним, ранее на неделе МИД России сообщил о намерении Москвы направить на Украину своих представителей в составе миссии краткосрочных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. Они должы будут следить за процессом голосования непосредственно в день выборов.

Между тем позднее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «у марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами», чем у представителей Российской Федерации.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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