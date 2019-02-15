Индийским силовикам дана полная свобода действий после теракта в Кашмире

Нью-Дели, , 20:41 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил силам безопасности полную свободу действий в ответ на террористическую атаку в Кашмире, сообщает 15 февраля The New York Times.

Ранее власти Индии заявили об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Пакистаном и потребовали международной изоляции Исламабада, так как считают пакистанские власти причастными к атаке террориста-смертника на автобус с полицейскими в Кашмире. В результате теракта погибли не менее 44 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на шоссе в Кашмире террорист-смертник на автомобиле с 300 кг взрывчатки врезался в автобус, перевозивший сотрудников индийской полиции.

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