Индия потребует международной изоляции Пакистана за теракт в Кашмире

Нью-Дели, , 20:31 — REGNUM Индия будет добиваться международной изоляции Пакистана после гибели 44 сотрудников Центральных резервных полицейских сил в Кашмире, сообщает 15 февраля The New York Times.

Об этом на заседании Комитета национальной безопасности заявил министр финансов Индии Арун Джетли.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на шоссе в Кашмире управляемый смертником внедорожник с 300 кг взрывчатки врезался в автобус индийской полиции.

Ответственность за теракт взяла на себя пакистанская группировка «Джаиш-и-Мухаммад», а смертник был опознан как выходец из Кашмира Адиль-Ахмед Дар.

Ранее индийские власти уже заявили об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Пакистаном.

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