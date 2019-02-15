Индия потребует международной изоляции Пакистана за теракт в Кашмире

Нью-Дели, 15 февраля 2019, 20:31 — REGNUM Индия будет добиваться международной изоляции Пакистана после гибели 44 сотрудников Центральных резервных полицейских сил в Кашмире, сообщает 15 февраля The New York Times.
Об этом на заседании Комитета национальной безопасности заявил министр финансов Индии Арун Джетли.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на шоссе в Кашмире управляемый смертником внедорожник с 300 кг взрывчатки врезался в автобус индийской полиции.
Ответственность за теракт взяла на себя пакистанская группировка «Джаиш-и-Мухаммад», а смертник был опознан как выходец из Кашмира Адиль-Ахмед Дар.
Ранее индийские власти уже заявили об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Пакистаном.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в Иране