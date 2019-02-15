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Индия потребует международной изоляции Пакистана за теракт в Кашмире

Политика

В Нью-Дели уверены в причастности властей Пакистана к атаке смертника на автобус индийской полиции

Нью-Дели, 15 февраля 2019, 20:31 — REGNUM  Индия будет добиваться международной изоляции Пакистана после гибели 44 сотрудников Центральных резервных полицейских сил в Кашмире, сообщает 15 февраля The New York Times.

Об этом на заседании Комитета национальной безопасности заявил министр финансов Индии Арун Джетли.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на шоссе в Кашмире управляемый смертником внедорожник с 300 кг взрывчатки врезался в автобус индийской полиции.

Ответственность за теракт взяла на себя пакистанская группировка «Джаиш-и-Мухаммад», а смертник был опознан как выходец из Кашмира Адиль-Ахмед Дар.

Ранее индийские власти уже заявили об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Пакистаном.

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