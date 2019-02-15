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Сурков принял участие в заседании Совета донбасских командиров-добровольцев

Политика

Заседание состоялось в Москве

Москва, 15 февраля 2019, 20:13 — REGNUM  Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков и бывший председатель Совета министров Донецкой Народной Республики приняли участие Совета командиров Союза добровольцев Донбасса. Заседание прошло сегодня, 15 февраля, в Москве.

Глава Союза добровольцев Александр Бородай в ходе заседания заявил, что основной аспект работы организации — это социальные проблемы добровольцев.

«Такие проблемы всегда существуют, какие-то удается быстро решить, какие-то возникают новые. В той части, в которой мы способны содействовать в решении ваших проблем, еще раз подтверждаю, что мы будем продолжать это делать», — сказал Бородай.

Он подчеркнул, что особый акцент организация делает на социальной и медицинской помощи участникам боевых действий. По его словам, в общей сложности медицинскую помощь подучили около 800 человек.

Напомним, что Союз добровольцев Донбасса был создан 27 августа 2015 года.

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Война в Донбассе
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