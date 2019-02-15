В бюджет Украины внесут конфискованные у окружения Януковича $55,2 млн

Киев, , 20:12 — REGNUM Апелляционный суд Черкасской области принял решение зачислить в госбюджет в порядке спецконфискации у окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича почти 55,2 млн. долл. Об этом 15 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

«Уголовное производство открыто в отношении преступной организации, которая была создана и управлялась бывшим президентом Януковичем… Эпизоды по этому производству отрабатываются по полной. Кроме тех денег, которые уже удалось вернуть в госбюджет, есть еще несколько эпизодов, в частности сегодня благодаря департаменту по международному сотрудничеству ГПУ мы открыли путь для выполнения решения суда в части специальной конфискации. Речь идет об 1 млрд. 488 млн. грн.», — сказал Лысенко.

При этом он сообщил, что еще нет окончательного решения суда по делу о спецконфискации.

«Пока нет окончательного решения суда мы не имеем права называть фамилии. Эта работа продолжается и дальше в виде обвинительных актов и в рассмотрении по сути. Это не последний возврат по спецконфискации», — добавил Лысенко.

В свою очередь, политический консультант Екатерина Одарченко допускает, что спецконфискация могла касаться имущества, а не средств.

«Давайте подождем пока эти средства поступят на счета Госказначейства. Раньше в решениях судов, которые касались спецконфискации, оказывалось, что это не совсем средства, а векселя, ценные бумаги», — пояснила Одарченко 15 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля генеральный прокурор Украины анонсировал спецконфискацию почти полтора миллиарда гривен. По его словам, апелляционный суд Черкасской области уже засчитал в государственный бюджет указанные средства.

«Сегодня решением апелляционного суда Черкасской области в государственный бюджет зачислено в порядке спецконфискации еще 1 млрд. 478 млн. грн.», — отметил Луценко.

Он сообщил, что на эти деньги должны купить новые ракеты, ПТУРы, бронемашины, системы управления огнем, а «пограничники смогут завершить комплексное обустройство госграницы».